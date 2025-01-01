إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

إصابة طفلة نتيجة قصف حوثي بتعز - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

جامعة المهرة تفتح مظاريف مناقصة مشروع تغذية السكن الطلابي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي يشتكي من «رقم سري».. ويكشف سر تمسكه بـ «واما» - أخبار كلمتك

بدعم 36 مليار جنيه، "التموين" تبدأ صرف 30 سلعة لأًصحاب البطاقات خلال يناير 2025 - أخبار كلمتك

بدعم 36 مليار جنيه، "التموين" تبدأ صرف 30 سلعة لأًصحاب البطاقات خلال يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن تجهيز 4 متاحف ومواقع أثرية لافتتاحها في 2025 - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن تجهيز 4 متاحف ومواقع أثرية لافتتاحها في 2025 - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «المتحدث العسكري»: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «المتحدث العسكري»: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «مسؤولون أمريكيون»: منفذ حادث دهس نيو أورليانز من تكساس وعمره 42 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «مسؤولون أمريكيون»: منفذ حادث دهس نيو أورليانز من تكساس وعمره 42 عامًا - أخبار كلمتك

بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

بملابس عسكرية وعلم داعش، معلومات جديدة عن «شمس جبار» منفذ هجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:40 مساءً - يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

ويعد النحاس الأحمر الأعلى قيمة بين أنواع النحاس، إذ يتميز بنقاء عالٍ يجعله الأغلى سعرًا في أسواق المعادن العالمية والمحلية في مصر، يليه النحاس الأصفر الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء والقيمة السعرية.

سعر النحاس اليوم

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم الاربعاء 1 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث.

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 42.875 ألف دولار.

 

أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 42.625  ألف دولار للطن.

أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 43.715   ألف دولار للطن.

سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 47.200 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 48.800 جنيه.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر) بين 240 إلى 280 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 160 ألف جنيه.

تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور،  هي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الإستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نمو صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17% خلال 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق