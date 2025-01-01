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المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول - أخبار كلمتك

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المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول - أخبار كلمتك

المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:00 مساءً - اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% أصبح في متناول اليد.

لاغارد قالت في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في 2024 من حيث خفض التضخم، ونأمل أن يكون 2025 هو العام الذي نحقق فيه الهدف المتوقع والمخطط له في استراتيجيتنا".

 وأضافت: "بالطبع، سنواصل جهودنا لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط".

اسعار المستهلكين فى منطقة اليورو

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال العام الماضي وتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار مجددًا في الأشهر الأخيرة. 

وكانت لاغارد حذرت من أن التضخم سيتذبذب حول مستوياته الحالية في المدى القريب.
مع ذلك، أتاح هذا التباطؤ في النمو لصانعي القرار بأن يخفضوا أسعار الفائدة أربع مرات بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة. 

ويتوقع الاقتصاديون أن يتم تخفيضها أربع مرات إضافية حتى شهر يونيو المقبل.

 

استراتيجية السياسة النقدية للبنك

وصفت لاغارد جدول أعمال البنك المركزي الأوروبي لعام 2025 بأنه "جدول ثقيل وكبير"، وأشارت إلى مراجعة استراتيجية السياسة النقدية للبنك، وتطوير اليورو الرقمي، وإعادة تصميم الأوراق النقدية في منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن مشروع إعادة تصميم الأوراق النقدية لن يكتمل هذا العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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