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خبير: إسرائيل تعمل على تشكيل تحالف جديد لاستهداف الحوثيين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - قال أبو بكر باذيب، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إن إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

مشيرًا إلى أن العالم الغربي لا يستطيع وقف دعمه لإسرائيل، التي تسعى لتنفيذ خططها المعدّة مسبقًا في غزة والأراضي المحتلة وسوريا ولبنان واليمن.

إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك 

وأضاف باذيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل لم تجد فرصة أفضل من تلك التي تعيشها الآن، ورغم الانتقادات الغربية الموجهة إليها، إلا أن الغرب يظل عاجزًا عن تجاوز دعمه لإسرائيل وحمايتها، مع الحفاظ على تفوقها الإقليمي، في ظل وجود تقاطعات كبيرة بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية".

وتابع: "أما اليمن، كجغرافيا للحرب، فهي تمثل منطقة استراتيجية، وهي الوحيدة التي يتشارك فيها الإسرائيليون مع التحالف الدولي في البحر الأحمر لضرب أهداف ميليشيا الحوثي، ففي لبنان وغزة، تنفذ إسرائيل هجماتها بشكل منفرد، بينما في اليمن تتناوب الطائرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإسرائيلية على تنفيذ الضربات الجوية".

 

استهداف جماعة الحوثي فى اليمن

وأشار، إلى أن إسرائيل من المحتمل أن تعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل تحالف جديد، سواء معلن أو غير معلن، لاستهداف جماعة الحوثي بطرق مختلفة، ضمن استراتيجيتها الإقليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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