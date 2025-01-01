سلة الزمالك تفوز علي دمنهور بالدور التمهيدي لبطولة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 89 - 62، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

19 - 10

42 - 32

69 - 42

89 - 62



من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره ألعاب دمنهور، يوم السبت المقبل، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات العودة للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري بنظام best of 3، على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى دور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

وعلي صعيد كرة القدم، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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