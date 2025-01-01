الزمالك يوضح موقف محمود بنتايك من لقاء المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود بنتايك لن يلحق بمباراة المصري المقبلة بسبب استمرار تأهيليه وعدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وأدى محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني محمود بنتايك من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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