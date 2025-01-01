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اتحاد الكرة يستفسر من "كاف"عن مكان إقامة مباراة منتخب مصر القادمة - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يستفسر من "كاف"عن مكان إقامة مباراة منتخب مصر القادمة - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يستفسر من "كاف"عن مكان إقامة مباراة منتخب مصر القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 مساءً - منتخب مصر، خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مطالبا إياهم بالكشف عن الدولة المستضيفة لمباراة منتخب مصر الوطني المقبلة أمام نظيره منتخب إثيوبيا، المحدد لها شهر مارس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر، أن منتخب إثيوبيا يخوض مبارياته الرسمية خارج الأراضي الإثيوبية، بقرار من الكاف بسبب عدم صلاحية ملاعب إثيوبيا لاستضافة المباريات الدولية الرسمية.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأول ارتباطاته الرسمية في عام 2025، والتي ستكون أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا، كلمتك

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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