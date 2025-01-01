بنك عدن يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:27 مساءً - كلمتك: خاص
موضحاً عن صرف مرتبات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر اليوم الأربعاء عن صرف مرتبات عدد من الجهات بعدن وابين
واكد البنك الليلة انه تم صرف مرتبات الإدارة المحلية - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر
موضحاً عن صرف مرتبات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر
وصرف مرتبات مكتب الأشغال العامة والطرق - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر وكذلك صرف مرتبات الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر
وكشف البنك عن صرف مرتبات الخدمة المدنية - أبين - لشهري نوفمبر و ديسمبر
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