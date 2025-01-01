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بنك عدن يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

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بنك عدن يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

بنك عدن يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر اليوم الأربعاء عن صرف مرتبات عدد من الجهات  بعدن وابين

واكد البنك الليلة انه تم صرف مرتبات الإدارة المحلية - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر

موضحاً عن صرف مرتبات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر
وصرف مرتبات مكتب الأشغال العامة والطرق - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر وكذلك صرف مرتبات الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر

وكشف البنك عن صرف مرتبات الخدمة المدنية - أبين - لشهري نوفمبر و ديسمبر

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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