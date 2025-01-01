بنك عدن يزف بشرى سارة - أخبار كلمتك

أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر اليوم الأربعاء عن صرف مرتبات عدد من الجهات بعدن وابين

واكد البنك الليلة انه تم صرف مرتبات الإدارة المحلية - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر

موضحاً عن صرف مرتبات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر

وصرف مرتبات مكتب الأشغال العامة والطرق - عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر وكذلك صرف مرتبات الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن - لشهري نوفمبر و ديسمبر

وكشف البنك عن صرف مرتبات الخدمة المدنية - أبين - لشهري نوفمبر و ديسمبر