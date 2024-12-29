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خبير سلامة جوية يكشف حقيقة اصطدام الطائرة الكورية بأسراب الطيور - أخبار كلمتك

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خبير سلامة جوية يكشف حقيقة اصطدام الطائرة الكورية بأسراب الطيور - أخبار كلمتك

خبير سلامة جوية يكشف حقيقة اصطدام الطائرة الكورية بأسراب الطيور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - حادث طائرة كوريا، أكد الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، أنه بعد مرور عدة ساعات على حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية، توصل الخبراء إلى عدد من الحقائق الأولية حول الحادث المؤلم.

 

حدوث عطل في عجلات الهبوط بالطائرة الكورية 

وأشار إلى أن الحقيقة الأولى، تتمثل في حدوث عطل في عجلات الهبوط بالطائرة، ما أدى إلى عدم هبوطها وتسبب في وقوع الحادث.

سردية اصطدام الطائرة الكورية الجنوبية بأسراب الطيور

وأوضح القط، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة اصطدام الطائرة بأسراب الطيور لم تؤكدها أي فيديوهات أو أدلة، مشيرًا إلى عدم وجود انفجار أو شرار صادر من المحركات قبل الهبوط، مؤكدًا أن هذه الفرضية لا تؤثر على مشكلة عجلات الهبوط.

 

مشكلة تقنية في الطائرة الكورية الجنوبية 

وأضاف: "التحقيقات من المتوقع أن تثبت وجود مشكلة تقنية في عجلات الهبوط، كما أن الطائرة الكورية الجنوبية أثناء الهبوط كانت تسير بسرعة أكبر بكثير من السرعة التي يتدرب الطيارون على التعامل بها في مثل هذه الحالات الطارئة".

 

وأشار خبير السلامة الجوية، إلى أن المطار الذي شهد الحادث لم يكن مجهزًا بالشكل الكافي لمثل هذه الحالات، متابعًا: "إذا أبلغ الطيار إدارة المطار بأنه سيهبط بدون عجلات الهبوط، كان يجب تجهيز ممر الهبوط وفق الإجراءات الفنية العالمية، مثل رش ممر الهبوط بمادة الفوم لتقليل حدة ارتطام الطائرة بالأرض".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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