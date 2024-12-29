خبير سلامة جوية يكشف حقيقة اصطدام الطائرة الكورية بأسراب الطيور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - حادث طائرة كوريا، أكد الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، أنه بعد مرور عدة ساعات على حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية، توصل الخبراء إلى عدد من الحقائق الأولية حول الحادث المؤلم.

حدوث عطل في عجلات الهبوط بالطائرة الكورية

وأشار إلى أن الحقيقة الأولى، تتمثل في حدوث عطل في عجلات الهبوط بالطائرة، ما أدى إلى عدم هبوطها وتسبب في وقوع الحادث.

سردية اصطدام الطائرة الكورية الجنوبية بأسراب الطيور

وأوضح القط، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة اصطدام الطائرة بأسراب الطيور لم تؤكدها أي فيديوهات أو أدلة، مشيرًا إلى عدم وجود انفجار أو شرار صادر من المحركات قبل الهبوط، مؤكدًا أن هذه الفرضية لا تؤثر على مشكلة عجلات الهبوط.

مشكلة تقنية في الطائرة الكورية الجنوبية

وأضاف: "التحقيقات من المتوقع أن تثبت وجود مشكلة تقنية في عجلات الهبوط، كما أن الطائرة الكورية الجنوبية أثناء الهبوط كانت تسير بسرعة أكبر بكثير من السرعة التي يتدرب الطيارون على التعامل بها في مثل هذه الحالات الطارئة".

وأشار خبير السلامة الجوية، إلى أن المطار الذي شهد الحادث لم يكن مجهزًا بالشكل الكافي لمثل هذه الحالات، متابعًا: "إذا أبلغ الطيار إدارة المطار بأنه سيهبط بدون عجلات الهبوط، كان يجب تجهيز ممر الهبوط وفق الإجراءات الفنية العالمية، مثل رش ممر الهبوط بمادة الفوم لتقليل حدة ارتطام الطائرة بالأرض".

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