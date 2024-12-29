انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - فتحت مراكز الاقتراع في كرواتيا أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة في ظل تقدم الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش على منافسيه حسب استطلاعات رأي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا

ويبلغ عدد الناخبين نحو 1.6 مليون في كرواتيا، التي يقدر عدد سكانها بـ 3,8 مليون نسمة.

ويجري التصويت من السابعة صباحا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي في أكثر من 6,5 ألف مركز اقتراع في الداخل و38 آخر في الخارج، بحضور 13,4 ألف مراقب أجنبي ومحلي اعتمدتهم لجنة الانتخابات الوطنية.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للتصويت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

الاستطلاعات ترجح تقدم الرئيس الحالي

ويتقدم ميلانوفيتش الذي انتخب لمنصبه في عام 2020، على 7 مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

إلا أن ذلك لن يكون كافيا لحسم النتيجة من الدورة الأولى، ومن المرجح أن يواجه في الدورة الثانية المقررة في 12 يناير، دراغان بريموراك (20% من نوايا التصويت حسب استطلاع رأي نشر الجمعة) المدعوم من الحزب الحاكم المحافظ، الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، بزعامة رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش.

وتجدر الإشارة إلى أن كرواتيا جمهورية برلمانية، وصلاحيات رئيس الدولة فيها محدودة، مع أنه يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل البلاد على الساحة الدولية.

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