الجولاني لـ سي إن إن: هدفنا إسقاط نظام الأسد وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:09 مساءً - أجرت شبكة سي إن إن الأمريكية، مقابلة حصرية مع زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المنضوية تحت تنظيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب “أبو محمد الجولاني”.

مقابلة أبو محمد الجولاني مع شبكة السي إن إن

وقال الجولاني خلال المقابلة: "إن الهدف من التحركات الأخيرة في سوريا هو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في نهاية المطاف"، وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف الجولاني: "أن هدف الثورة السورية هو إسقاط النظام، زاعما أن لها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف"، وتحدث الجولاني عن خطط لتشكيل حكومة قائمة على المؤسسات ومجلس يختاره الشعب السوري"، واصفا نظام الأسد بأنه قد مات.

وادعى الجولاني: "لقد كانت بذور هزيمة النظام موجودة دائما في داخله. حاول الإيرانيون إحياء النظام، وشراء الوقت له، وبعد ذلك حاول الروس أيضا دعمه، لكن الحقيقة هي أن هذا النظام قد مات".

الفصائل المسلحة تسعى لإسقاط نظام الأسد

ووجه الجولاني رسائل طمأنة لسكان المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية المسلحة، وأكد أنه ليس لدى المدنيين ما يخشونه في إدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وأضاف أن "الأشخاص الذين يخشون الحكم الإسلامي إما أنهم رأوا تطبيقات غير صحيحة له أو لم يفهموه بشكل صحيح".

وشدد الجولاني خلال المقابلة مع السي إن إن على الالتزام بحقوق الأقليات الدينية والعرقية، مشيرا إلى أن تلك الطوائف تتعايش في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولا يحق لأحد القضاء عليها.

وأكد الجولاني أنه إذا نجحت قوى المعارضة في الإطاحة بنظام الأسد، فستتحول سوريا إلى دولة مؤسسات، معربا عن رغبته في خروج القوات الأجنبية من سوريا، قائلا: "أعتقد أنه بمجرد سقوط هذا النظام، سيتم حل المشكلة، ولن تكون هناك حاجة لبقاء أي قوات أجنبية في سوريا".

وتابع الجولاني: "سوريا تستحق نظام حكم مؤسسي، وليس نظاما يتخذ فيه حاكم واحد قرارات تعسفية"، مشيرا إلى أن أسرة الأسد تحكم سوريا منذ 53 عاما، ومن أجل الحفاظ على هذا الحكم، قتل النظام مئات الآلاف من الأشخاص، وسجن المنشقّين، وشرد الملايين بوحشية في الداخل والخارج.

واستطرد: "نحن نتحدث عن مشروع أكبر، نتحدث عن بناء سوريا. وهيئة تحرير الشام مجرد جزء من هذا الحوار، وقد تتفكك في أي وقت، إنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لأداء مهمة، هي مواجهة هذا النظام".

واعترض الجولاني على تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، ووصف التصنيف بأنه مسيّس وغير دقيق.

وأكد الجولاني معارضته لبعض الأساليب الوحشية التي تستخدمها بعض الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أنها كانت سببا في قطع علاقاته مع تلك الجماعات، مؤكدا أنه لم يشارك شخصيا قط في هجمات ضد المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.