وزير النقل يكرم 30 عاملا بالسكك الحديدية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:40 مساءً - بدأ الفريق كامل الوزير وزير النقل العام الجديد 2025 بتكريم العاملين المتميزين بهيئة السكك الحديدية ،بالتزامن مع زيارته لمشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح.

وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري بالسكة الحديد باعتباره أحد مكونات الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية، قام الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم 30 من العاملين بالهيئة وبيانهم كالتالي: (2 مهندس، 2 رئيس قطار، 14 قائد قطار ومساعديهم، 1 مشرف قطارات، 1 مضيف قطار، 3 خفير وفني منفذ، 3 ملاحظ بلوك، 2 ملاحظ تكييف وخراط، 1 مستصحب عربة القوى، 1 فنى براد).

جاء التكريم للعاملين الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث، وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب، وتميزوا في أداء أعمالهم.





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