وزير قطاع الأعمال يحفز لاعبي غزل المحلة قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:40 مساءً - الدوري المصري، حرص المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال علي تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وذلك من خلال مكالمه هاتفية أجراها مع الفريق منذ قليل.

ويستضيف غزل المحلة بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظيره البنك الأهلي، على ستاد غزل المحلة، في ختام الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة.

ويبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، بينما يبحث البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى عن تصحيح المسار في جدول ترتيب الدوري.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري

غزل المحلة جمع 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما حصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري بالمركز السابع عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى

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