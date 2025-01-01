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شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

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شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:40 مساءً - الدوري المصري، أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل زعيم الفلاحين استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء اليوم علي ستاد المحلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي 

حراسة المرمي: عامر عامر.  

خط الدفاع: حميدو فتاو، كاستيلو، الجزار، أحمد حكم، عبد الرحيم عموري. 

خط الوسط:  موري توريه، بن شرقي، عبده يحي، إبراهيم حسن. 

خط الهجوم: بن حمودة. 

ويبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، بينما يبحث البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى عن تصحيح المسار في جدول ترتيب الدوري.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري 

غزل المحلة جمع 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما حصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري بالمركز السابع عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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