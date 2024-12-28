وزير التعليم العالي يشارك في زراعة 60 شجرة مثمرة بجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

زراعة وغرس 60 شجرة مثمرة باسم الجامعات المصرية

وقام وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة سوهاج، بزراعة وغرس 60 شجرة مثمرة باسم الجامعات المصرية وعلى رأسها زراعة شجرة باسم وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة.

وتم ذلك بحضور الدكتور محمد رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد النعماني، أن الجامعة تتبنى المبادرة بهدف تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «هنجملها»، حيث تتبنى الجامعة الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة بوصفها ركائز أساسية لاستراتيجية الجامعة في التحول لجامعة خضراء، حيث تُساهم هذه المبادرة في مكافحة تغير المناخ وتحسين نوعية الهواء، وامتصاص غازات الاحتباس الحراري، وحماية التربة، والحد من الغبار والعواصف الترابية، والحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال المقبلة، كما تهدف أيضاً إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وقال رئيس الجامعة، إن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030، للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها، مؤكدًا أنه يتم متابعة أعمال التشجير أولاً بأول بالمقر الجديد للجامعة، مضيفًا أن المساحات الخضراء أصبحت معيارًا عالميًا يستند إليه في تصنيف الجامعات المستدامة والذكية، وفي أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الجامعة حصلت على المركز الأول محلياََ وأفريقياً كجامعة خضراء.