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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

طارق العريان يسافر إلى لندن لقضاء رأس السنة برفقة زوجته - أخبار كلمتك

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طارق العريان يسافر إلى لندن لقضاء رأس السنة برفقة زوجته - أخبار كلمتك

طارق العريان يسافر إلى لندن لقضاء رأس السنة برفقة زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - سافر المخرج طارق العريان إلى العاصمة الإنجليزية لندن، برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث يقضيان ليلة رأس السنة هناك. 

كما سيلتقي طارق بعدد من أصدقائه وبعض المتخصصين في التصوير السينمائي للاتفاق على بعد التفاصيل الخاصة بأعماله المقبلة.

ويعود بعدها طارق العريان إلى القاهرة لإستكمال التحضير لأعماله السينمائية، حيث أنه يحضر لفيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة مع الفنان عمرو يوسف ومنى زكي ونجوم آخرين.

فيلم أولاد رزق 

يذكر أن أحدث أعمال المخرج طارق العريان هو فيلم أولاد رزق 3، الذي عرض في موسم الصيف الماضي وحقق نجاحا كبيرًا بمصر والوطن العربي، واعتلى قائمة الإيرادات في السينمات المصرية 

أبطال أولاد رزق 3 

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يضم  فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم: نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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