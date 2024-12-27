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حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

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حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:50 مساءً - شهد صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي عامًا مليئًا بالأنشطة والفعاليات التي عززت الحراك الثقافي والفني في مصر، وقدم الصندوق مجموعة متنوعة من البرامج الإبداعية بمراكز الإبداع التابعة له، حيث أقيم 260 حفًال فنيًا شارك فيها عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية، واستقطبت ما يقرب من 25 ألف مشارك.

في مجال المسرح، تم تقديم 154 ليلة عرض لمسرحيات واستوديوهات الممثل، حضرها حوالي 18 ألف مشاهد، مما يعكس التفاعل الكبير مع الفنون المسرحية، كما نظم الصندوق 365 ندوة وصالونًا ثقافيًا، استفاد منها 20 ألف مشارك، في إطار نشر الوعي الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

التنمية الثقافية تقيم أكثر من  40 معرضًا فنيًا  بحضور 5 آلاف زائر

لم يغفل الصندوق الفنون التشكيلية، حيث أقام حوالي 40 معرضًا فنيًا حضرها 5 آالف زائر، إلى جانب تنظيم مسابقات اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجاالت الثقافية والفنية، كما ساهم في تنظيم 4 فعاليات قومية ودولية بارزة، منها "سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت"، "ملتقى األقصر الدولي للتصوير"، "مهرجان الحرية للمسرح"، و"مهرجان مواسم المسرح الجامعي".

احتفالات التنمية الثقافية بخريجي التعليم الفني والتراثي

على صعيد التعليم الفني والتراثي، احتفل الصندوق بتخريج الدفعة الرابعة من "مبادرة صنايعية مصر" والدفعة الثانية من طلبة مدرسة "خضير البورسعيدي" لفنون الخط العربي والزخرفة، كما نظم فعاليات بارزة، منها "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية - أيادي بالدي"، و"الملتقى الدولي لفن الخط العربي" في دورته التاسعة.

وشارك الصندوق بمعروضات من مركز الحرف بالفسطاط في معارض كبرى، منها "تراثنا"، "ديارنا"، ومعرض "القاهرة عاصمة الثقافة اإلسالمية"، باإلضافة إلى المعرض العربي لألسر المنتجة بقصر القبة.

واستضاف الصندوق فعاليات متنوعة مثل "مهرجان الفنون والفلكلور األفروصيني"، "أيام القاهرة الدولي للمونودراما"، احتفاالت سفارة مالطا بعيدها القومي، و"ملتقى رؤية ألفالم الشباب" في دورته الخامسة بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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