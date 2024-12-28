في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر - أخبار كلمتك

في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، قفزة جديدة واعرف وصل لكام في محلات الصاغة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، قفزة جديدة واعرف وصل لكام في محلات الصاغة - أخبار كلمتك

الكاس يطلب معسكر طويل لمنتخب الناشئين قبل أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الكاس يطلب معسكر طويل لمنتخب الناشئين قبل أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تشكر قناة مصر قرآن كريم لإحيائها ذكرى وفاته - أخبار كلمتك

أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تشكر قناة مصر قرآن كريم لإحيائها ذكرى وفاته - أخبار كلمتك

أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة - أخبار كلمتك

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة - أخبار كلمتك

الخطر يقترب من السد، خبير يطلق صرخة تحذير بعد وقوع 6 زلازل في إثيوبيا خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

الخطر يقترب من السد، خبير يطلق صرخة تحذير بعد وقوع 6 زلازل في إثيوبيا خلال 48 ساعة - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

إحباط وعزلة وصدمات عاطفية، ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عن طوالع نجوم ونجمات الفن في العام الجديد 2025.

واطلقت من خلال موقع «كلمتك» العديد من التنبؤات للفنانين في 2025 مشيرة إلى أن الإحباط يحاوط كل من يسرا، غادة عبد الرازق وياسمين صبري، وحسين فهمي في طريقه للعزلة الطويلة.. ونستعرض  ماذا قالت خبيرة الأبراج عن نجوم الفن في 2025:

ياسمين صبري في 2025

وكانت البداية مع النجمة ياسمين صبري.. وقالت خبيرة الأبراج عن طالعها فى 2025 أنه  لديها شعور بالإحباط بسبب خسارة مادية أو صدمة عاطفية.

8e4cd60aaa.jpg

يسرا 2025

فيما قالت عبير فؤاد عن يسرا إن لديها شعورًا بالإحباط بسبب خسارة مادية أو صدمة في علاقة شخصية.

dc247c7ead.jpg

 

حسين فهمي 2025

فيما تنبأت عبير فؤاد عن أن النجم الكبير حسين فهمي في 2025.. يميل إلى العزلة والابتعاد عن الأضواء.

010df3329c.jpg

غادة عبد الرازق فى 2025

وقالت عن النجمة غادة عبد الرازق إنه لديها أيضًا شعور بالإحباط بسبب خسارة مادية أو متاعب صحية.

c12974444f.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - درة: «يارب 2025 تكون سنة حلو علينا كلنا».. فيديو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق