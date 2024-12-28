الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أبرزهم زيزو والشناوي، 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرزهم زيزو والشناوي، 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم - أخبار كلمتك

أبرزهم زيزو والشناوي، 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - لا صوت يعلو فوق صوت اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

واشتعل الحديث عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم خاصة أن من حقهم التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة لفريقه حيث سيدخلون في الـ6 أشهر الحرة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

 

10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

يأتي من الزمالك  أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد وحمزة المثلوثي كأبرز 3 أسماء في ظل رغبة الإدارة في تجديد عقودهم.

وفي الأهلي يعد محمد الشناوي ورامي ربيعة وبيرسي تاو أبرز 3 أسماء تنتهي عقودهم بنهاية الموسم فيما يأتي الاتجاه داخل الأحمر بالتجديد للثنائي الأول ورحيل الجنوب أفريقي.

فيما يعد رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي أبرز اسمين في بيراميدز وتسعى الإدارة لتجديد عقودهما بكل تأكيد.

بينما يعد عبدالرحيم دغموم لاعب المصري وأحمد أمين "أوفا" لاعب إنبي أبرز اسمين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 10:01 - من الفيديوهات المخلة إلى المحكمة.. رحلة البلوجر هدير عبد الرازق في 7 شهور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق