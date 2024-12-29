مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا وغريبا لـ الطائرة الكورية “طائرة خطوط جيجو الكورية”، قبل تحطمها وأثناء طيرانها في السماء، حيث أظهر المقطع، قبل تحطم الطائرة كتلة نارية تخرج من الطائرة.

مقطع طائرة كوريا يكشف شيئًا غريبًا يدخل محركها

وأثار المقطع جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر المقطع طائرة "خطوط جيجو الكورية"، قبل تحطمها، ويظهر شيئًا غريبًا يدخل في محرك الطائرة، ويخرج من الجهة الأخرى.

شيئ غريب يخرج من محرك الطائرة، كلمتك



وقال محللون إن ما تسبب بهذه الكارثة في الغالب طير أو سرب من الطيور ضرب محرك الطائرة، في حين أشار آخرون إلى أنه من الصعوبة أن تتسبب الطيور في إسقاط طائرة.

كما قال مسئولو الدفاع المدني الكوري إن "المشكلة كانت الفرامل التي تضررت، واضطر الطيار أن يصدم في "جدار حالات الطوارئ".

وانتشر مقطع الفيديو الجديد للشيء الغريب الذي يدخل في محرك الطائرة ويخرج من الجهة الأخرى بشكل واسع، وبرغم تأكيدات النشطاء على صحة المقطع، لكن لم يتسن لنا التأكد من حقيقة وصحة المقطع.

تحطم طائرة (خطوط جيجو) الكورية

كما تداول النشطاء مقاطع فيديو تكشف لحظة تحطم طائرة (خطوط جيجو) الكورية، طراز بوينج 737، اليوم الأحد، في مطار موان بكوريا الجنوبية خلال هبوطها قادمة من بانكوك وعلى متنها 181 راكبًا، في الرحلة 2216 في كوريا الجنوبية، وأسفر الحادث عن مصرع نحو 151 شخصًا.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت في مطار (موان) الدولي بكوريا الجنوبية، أثناء محاولتها الهبوط دون عجلات، وفقًا لهيئة الإطفاء الوطنية، وتعد هذه الحادثة هي الأسوأ بتاريخ شركات الطيران الكورية منذ 3 عقود.

وحدث هجوم على جيجو الكورية بسبب حالة الطائرة التي تحطمت اليوم، وواجه الناقل الاقتصادي الكوري Jeju Air اتهامات بالإهمال والتقصير في الصيانة، حيث إن الطائرة، التي تحطمت اليوم، قامت بعمل هبوط إضطراري قبل يومين وعادت للخدمة بشكل سريع.

طائرة كوريا قامت بهبوط اضطراري من يومين

وكانت الطائرة، التي تحطمت اليوم، في يوم 27 ديسمبر الجاري، تشغل الرحلة 7C8135 والمتجهة من جيجو CJU إلى بكين PKX، لكن الطائرة تم إعادة توجيهها للهبوط إضطراريًا في سيول ICN، بعد إعلان الطاقم لحالة الطوارئ 7700.

وأكدت الشركة أن هذا الهبوط لم يكن بسبب عطل أو خلل تقني بالطائرة، بل كان بسبب فقدان أحد الركاب الصينيين للوعي على متن الطائرة، مما أجبر الطاقم على إعلان حالة الطوارئ والهبوط اضطراريًا.

وكشفت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مرعبة سبقت حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية في مطار موان.

وأظهرت اللقطات الأولى لتحطم الطائرة فقدان السيطرة عليها، حيث انزلقت على المدرج بسرعة كبيرة قبل ارتطامها بأحد جدران مدرج المطار، بينما رجحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون الحادث ناجما عن اصطدامها بطائر أو سرب طيور بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

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