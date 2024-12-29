متفوقا على محمد صلاح، رياض محرز أعلى لاعب أفريقي دخلا في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - جاء الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق الأهلي السعودي، على رأس قائمة أعلى 5 نجوم أفارقة حصولًا على الدخل المالي في ملاعب كرة القدم خلال عام 2024 متفوقا على محمد صلاح هداف ليفربول.

واستفاد محرز من مغادرته الملاعب الأوروبية عام 2023، بعد ترك مانشستر سيتي من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

58 مليون دولار دخل رياض محرز في 2024

ويكسب رياض محرز وفقًا لما ورد في موقع (gistmania) ما يصل إلى (58) مليون دولار بصورة سنوية، وذلك منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي الذي يخوض معه موسمه الثاني، حيث يمتلك أيضًا العديد من عقود الرعاية التي أبرمها مع نايكي وبيبسي في وقت سابق، مما يجعله اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا في عام 2024 على الإطلاق.

وينتهي عقد رياض محرز مع الأهلي في الثلاثين من يونيو لعام 2027، ويقدم اللاعب الجزائري مستويات رائعة، حيث خاض في الموسم الحالي (20) مواجهة مع الأهلي عبر مختلف المناسبات، أحرز خلالها (7) أهداف، مع تقديم (7) تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ثاني أعلى لاعب أفريقي دخلا في 2024

ويتفوق رياض محرز في هذه القائمة على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي حل في المرتبة الثانية، بدخل سنوي تقدر قيمته الإجمالية بنحو (53) مليون دولار، بواقع (35) مليون دولار كأجور سنوية من العملاق الإنجليزي، إلى جانب (18) مليون دولار إضافية من العلامات التجارية أمثال أديداس وفودافون وبيبسي.

ساديو ماني ثالث أعلى لاعب أفريقي دخلا في 2024

وفي المركز الثالث، يحل السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، الذي يحقق أرباحًا سنوية تقدر بنحو (52) مليون دولار، منذ وصوله إلى "العالمي" قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، حيث يقدر راتبه السنوي بنحو (48) مليون دولار، إلى جانب (4) ملايين أخرى من صفقة رعاية أبرمها مع شركة (نيو بالانس).

المثير للإعجاب، أن ساديو ماني لا يتردد في إنفاق الكثير من هذه الأموال، على بناء المستشفيات والملاعب والمراكز المختلفة في بلاده السنغال، حيث اشتهر بأنه واحد من أكثر اللاعبين كرمًا وسخاءً مع الفقراء في دولته.

كاليدو كوليبالي رابع أعلى لاعب أفريقي دخلا في 2024

أما المركز الرابع، فيشهد حضور السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، الذي يحقق أرباحًا سنوية تقدر بنحو (26) مليون دولار أمريكي، منذ انضمامه إلى الزعيم السعودي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وهو الدخل الكبير الذي تحدث عنه المدافع السنغالي بوصفه فرصة مثالية لتغيير حياته ودعم عائلته الكبيرة.

أشرف حكيمي خامس أعلى لاعب أفريقي دخلا في 2024

أما المركز الخامس، فذهب إلى المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يعيش موسمًا مثاليًا، حيث يتقاضى (20) مليون دولار سنويًا، بواقع (15) مليون دولار من راتبه بالنادي، و(5) ملايين أخرى من رعايات أديداس وبيبسي وهواوي. بانتظار أن يشهد هذا الدخل ارتفاعًا ملحوظًا عند إعلان تجديد عقده مع العملاق الفرنسي حتى عام 2029.

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