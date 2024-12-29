بيراميدز يسافر اليوم إلى الغردقة لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - يسافر اليوم الاحد فريق بيراميدز الي مدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الاثنين ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الختامي اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل الاعلان عن قائمة الفريق والتوجه الي الغردقة.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة مساء الاثنين القادم بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك والأهلي الذين يسبقاه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

إصابات بيراميدز

ويعاني بيراميدز من إصابة 11 لاعبا هم رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضا عماد ميهوب ومصطفي فتحي، ومروان حمدي وماييلي وكريم حافظ.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأحد 29 -12 -2024

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024

الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة

إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون

زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024

سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025

فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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