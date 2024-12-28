الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:36 - متحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:36 - متحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - متحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صناعة الغزل والنسيج مثار فخر لكل المصريين لأن شركة الغزل والنسيج تم إنشاؤها منذ 1927.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة لتوسع الشركة من حيث الموديلات والبرندات الجديدة وتشمل مفروشات وملابس جديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وإعلاء القيمة المضافة للقطن..

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة سعت منذ 2014 لتطوير القلعة الصناعية ولا سيما الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكافة ربوع مصر، مضيفا أن هناك خطة وضعتها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بطريقة شاملة تتم على 3 مراحل، وجرى الانتهاء من أولى تلك المراحل بنسبة 100%.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل لمصانع الغزل والنسيج، حيث ما تم في المحلة إنشاء 5 مصانع جديدة إلى جانب تطوير مصانع أخرى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تنتهي منتصف العام المقبل 2025، لافتا إلى أن الدول تعمل على تطوير 65 مصنعا للغزل والنسيج.

اقرأ أيضاً
مدبولي: الدولة تعمل على إعادة إحياء أصولها التاريخية الكبيرة ومنها صناعة الغزل والنسيج

محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لإعادة الريادة المصرية

وزير التجارة: كل الدعم لصناعة الغزل والنسيج أحد القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق