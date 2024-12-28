الرياضة - 08:36 - متحدث «الوزراء» يكشف عن تفاصيل خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صناعة الغزل والنسيج مثار فخر لكل المصريين لأن شركة الغزل والنسيج تم إنشاؤها منذ 1927.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة لتوسع الشركة من حيث الموديلات والبرندات الجديدة وتشمل مفروشات وملابس جديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وإعلاء القيمة المضافة للقطن..

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة سعت منذ 2014 لتطوير القلعة الصناعية ولا سيما الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكافة ربوع مصر، مضيفا أن هناك خطة وضعتها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بطريقة شاملة تتم على 3 مراحل، وجرى الانتهاء من أولى تلك المراحل بنسبة 100%.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل لمصانع الغزل والنسيج، حيث ما تم في المحلة إنشاء 5 مصانع جديدة إلى جانب تطوير مصانع أخرى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تنتهي منتصف العام المقبل 2025، لافتا إلى أن الدول تعمل على تطوير 65 مصنعا للغزل والنسيج.