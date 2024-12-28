الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الأطباء» تعقد اجتماعا تحضيريا للجمعية العمومية غير العادية بشأن المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الأطباء» تعقد اجتماعا تحضيريا للجمعية العمومية غير العادية بشأن المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

«الأطباء» تعقد اجتماعا تحضيريا للجمعية العمومية غير العادية بشأن المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 3 يناير 2025 بدار الحكمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.

وأسفر الإجتماع عن الآتي:

أولاً: التمسك بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون والتي طالبت بها النقابة والمتمثلة في:

- قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم مثل ممارسة الطب في غير التخصص ماعدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة.

- تكون المسئولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسئولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي.

- في جميع الأحوال لا يجوز الحبس الإحتياطي لمقدم الخدمة الطبية قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

- ضرورة النص بوضوح علي تحمل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي المقرر للمريض في حالة الخطأ الطبي.

- تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.

ثانياً: مناقشة عدة خطوات تصعيدية يتم طرحها علي الجمعية العمومية لتنفيذها وتم الإتفاق علي عرض هذه الخطوات علي عموم الأطباء لمناقشتها عبر وسائل إعلام النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تلقي أيه مقترحات مشروعة من الأطباء لعرضها علي الجمعية العمومية.

وناشد الإجتماع الأطباء متابعة موقع النقابة العامة للأطباء وصفحتها على الفيسبوك للمساهمة في مناقشة ورقة العمل المزمع عرضها علي الجمعية العمومية للتصويت عليها.

كما ناشد الحاضرون عموم الأطباء من جميع المحافظات الحضور الحاشد للجمعية العمومية غير العادية الجمعة القادمة 3 يناير 2025 الساعة الثانية ظهراً علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 10 ص وحتى بداية الجمعية العمومية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لتطوير منتجات السكك الحديدية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع «نيريك» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق