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تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع - أخبار كلمتك

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تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع - أخبار كلمتك

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة إرشادات للمواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع للتعامل مع العدادات.
 

نصائح الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع 


وتضمنت النصائح التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

▪️التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادى حتى يستفيد المشترك من خاصية الوقت الصديق أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك.

▪️وضع الكارت فى العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.
▪️إستلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن. 
▪️وضع الشحنة بالعدادات مسبقة الدفع والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

ظهور كلمات غير مفهومة علي شاشة العدادات

▪️في حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro  التى تظهر بالعدادوتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة 
▪️ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.
▪️عدم فتح غطاء روزتة العداد ( أطراف التوصيل ) لتجنب الغرامة المالية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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