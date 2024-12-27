أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل، بعد إطلاقه مسابقة قيمتها 5 ملايين جنيه، لمن يعرف اسم أغنيته الجديدة "أنا البلد"، والتي طرحها مساء الجمعة على موقع يوتيوب.

وعقب إعلان رمضان عن مسابقته للجمهور، قال الكثيرون إنه يقلد أحمد العوضي بغرض الترند، حيث إن العوضي يعلن من حين لآخر عن مسابقات حقيقية، ويظهر مع جمهوره أثناء توزيعها.

وأثار محمد رمضان جدلا كبيرا، صباح اليوم الجمعة، قبل طرح أغنيته أنا البلد" بعدما أعلن عن عدم فوز أحد بالمسابقة التي أعلن عنها.

حيث قال:" سؤال الخمس ملايين للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة ملايين اسمعها وأكتب أغنية ( أنا البلد) موجهة لمين؟ نفسي اكسب حد من جمهوري.

فيما انهالت التعليقات التي تتهمه بأن الجائزة التي أعلن عنها وهمية وأنه محاولة منه لتصدر الترند وتحقيق أعلى معدل من المشاهدات لأغنيته الجديدة أنا البلد، وقال البعض: ده بيقلد العوضي، بس مش هيكسب حد.

وتعرض محمد رمضان لانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا بعد انتشار صورة لإجابة صحيحة على المسابقة التي أعلن عنها من أحد متابعيه، الإ أن “الفنان” تجاهل إجابته.

كما تصدر أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه عن مسابقة جديدة لـ 40 فائزا لمن يستطيع استنتاج اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025، والغريب في الأمر أن العوضي أعلن سابقا عن اسم المسلسل، وأصبح معروفا لمتابعيه حيث نشر على صفحته استعداده لتقديم “فهد البطل” في رمضان 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.