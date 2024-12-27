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أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

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أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل، بعد إطلاقه مسابقة قيمتها 5 ملايين جنيه، لمن يعرف اسم أغنيته الجديدة "أنا البلد"، والتي طرحها مساء الجمعة على موقع يوتيوب.

وعقب إعلان رمضان عن مسابقته للجمهور، قال  الكثيرون إنه يقلد أحمد العوضي بغرض الترند، حيث إن العوضي يعلن من حين لآخر عن مسابقات حقيقية، ويظهر مع جمهوره أثناء توزيعها.

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وأثار محمد رمضان جدلا كبيرا، صباح اليوم الجمعة، قبل طرح أغنيته أنا البلد" بعدما أعلن عن عدم فوز أحد بالمسابقة التي أعلن عنها. 

حيث قال:" سؤال الخمس ملايين للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة ملايين اسمعها وأكتب أغنية ( أنا البلد) موجهة لمين؟ نفسي اكسب حد من جمهوري.

فيما انهالت التعليقات التي تتهمه بأن الجائزة التي أعلن عنها وهمية وأنه محاولة منه لتصدر الترند وتحقيق أعلى معدل من المشاهدات لأغنيته الجديدة أنا البلد، وقال البعض: ده بيقلد العوضي، بس مش هيكسب حد.

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وتعرض محمد رمضان لانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا  بعد انتشار صورة لإجابة صحيحة على  المسابقة التي أعلن عنها من أحد متابعيه، الإ أن “الفنان”  تجاهل إجابته.

كما تصدر أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه عن مسابقة جديدة لـ 40 فائزا لمن يستطيع استنتاج اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025، والغريب في الأمر أن العوضي أعلن سابقا عن اسم المسلسل، وأصبح معروفا لمتابعيه حيث نشر على صفحته استعداده لتقديم “فهد البطل” في رمضان 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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