مشاهير العرب - جريمة مروعة.. تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه.. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه، العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة التي استحوذت على إعجاب الجمهور ولفتت انتباههم والتي حملت عنوان «بلوك»، ويعرض المسلسل عبر قناة DMC، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch IT.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8

تأتي الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وزتاريخه بعنوان «بلوك» في إشارة إلى القضية التي ستتناولها الحبكة الدرامية والتي أحدثت ضجة كبيرة خاصة بين السيدات وكبار السن، حيث تناولت الحلقة معاناة سيدة كبيرة السن من تركها بمفردها بعد زواج أولادها.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

يجد أحمد أسامه نفسه أمام سيدة توجه له سلاح وتهدده بأن يعترف هو وصديقه بقتل صديقتها بدلا منها، وتظهر عليهما ملامح الصدمة والذهول خاصة وأنه قام بحبس صديقه بدلا منها في الغرفة.

ويظل الجيران والممرضة الخاصة بمدام ميرفت بطرق باب المنزل، حيث قالت الممرضة من الخارج ان مدام ميرفت يجب أن تأخذ دواء السكر أو أنها ستتضرر، ويتضح من أصوات الجيران التي يسمعها «ثابت» الذي يجسد شخصية الفنان أحمد أسامة أن السيدة التي تقف أمامه هي «نرجس» والتي تجسد شخصيتها الفنانة حنان سليمان، التي قامت بقتل صديقتها بسبب قيام المجني عليها بحظرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبررت نرجس جريمتها بأنها حاولت ان تعرف سبب حظر صديقتها ميرفت لها، ولكنها استفزتها مما دفعها لقتلها، وأكدت لـ ثابت أنها قصدت دخوله وصديقه ثابت رغم معرفة هويتهم الحقيقية وأنهما لصلان إلا أنها فكرت في توريطهم بجريمة القتل بدلا منها، وقصدت أن تعلمهم بمكان المصوغات ولكنهما لم يستكملوا سرقتهما.

وفي نهاية الحلقة حاول ثابت أقناع نرجس، بأنه سوف يعترف على نفسه بدلا منها بشرط أن تخرج أكمل، وتبرأه حتى يحمي والدته واخته بدلا عنه أثناء سجنه، وترددت نرجس في تصديقه ولكنها بالنهاية قامت بفتح باب الغرفة ليهجم عليها ثابت وأكمل ويقوم بحبسها بالغرفة، ويجري ثابت مسرعا إلى باب المنزل ليخبر الجيران بأن نرجس قتلت ميرفت بسبب بلوك.

وانتهت الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه بالحكم الذي وقع على السيدة التي قتلت جارتها بالسم بسبب بلوك بالإعدام شنقا وإلزامها المصاريف الجنائية.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء على شاشة قنوات dmc، والعمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه حول ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ويتم تجسيدها بواسطة كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة «كاستنج» لاكتشاف المواهب.