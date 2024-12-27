الرياضة - 10:16 - برد قارس وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2024، لافتة إلى أن البرودة ستسود حالة الطقس في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس غدا سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه في وقت الليل والصباح الباكر سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضح الخبراء أن الظواهر الجوية يتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 - 2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.25 - 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 17 10 العاصمة الإدارية 18 9 6 أكتوبر 17 8 بنها 17 10 دمنهور 17 9 المنصورة 17 10 الزقازيق 17 11 شبين الكوم 16 10 طنطا 16 9 دمياط 18 10 بورسعيد 19 11 الإسماعيلية 19 9 السويس 18 9 العريش 19 6 رفح 18 6 رأس سدر 18 9 نخل 16 1 كاترين 12 00 الطور 21 10 طابا 17 6 شرم الشيخ 21 13 الإسكندرية 19 9 العلمين الجديدة 18 8 مطروح 17 7 السلوم 16 7 سيوة 17 6 رأس غارب 21 11 الغردقة 22 12 سفاجا 22 11 الأقصر 20 7 أسوان 21 8 الوادي الجديد 19 4 أبو سمبل 21 7