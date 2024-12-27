رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

إدانة الهجمات الجوية على صنعاء - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

حصاد 2024، التنمية الثقافية تختتم العام بـ 260 حفلًا فنيًا و154 ليلة عرض مسرحي - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بسوريا - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور) - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

زيادة الاستثمارات المصرية في ليبرفيل، تفاصيل بيان مشترك لـ مصر والجابون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:16 - برد قارس وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:16 - برد قارس وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - برد قارس وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2024، لافتة إلى أن البرودة ستسود حالة الطقس في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس غدا سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه في وقت الليل والصباح الباكر سيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس
الطقس غدا في مصر

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضح الخبراء أن الظواهر الجوية يتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس
الطقس

حالة البحرين

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 - 2.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.25 - 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

الطقس غدا
حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 28 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
العاصمة الإدارية 18 9
6 أكتوبر 17 8
بنها 17 10
دمنهور 17 9
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 10
طنطا 16 9
دمياط 18 10
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 19 9
السويس 18 9
العريش 19 6
رفح 18 6
رأس سدر 18 9
نخل 16 1
كاترين 12 00
الطور 21 10
طابا 17 6
شرم الشيخ 21 13
الإسكندرية 19 9
العلمين الجديدة 18 8
مطروح 17 7
السلوم 16 7
سيوة 17 6
رأس غارب 21 11
الغردقة 22 12
سفاجا 22 11
الأقصر 20 7
أسوان 21 8
الوادي الجديد 19 4
أبو سمبل 21 7

اقرأ أيضاً
درجة الحرارة تصل «صفر».. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024

هل تسقط أمطار؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 22 ديسمبر 2024

أول يوم في الشتاء رسميا.. ما هي توقعات الطقس غدا السبت 21 ديسمبر 2024؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي: الشناوي متأثر بأزمته مع الجماهير ويجب استمرار بيرسي تاو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق