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مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا.. المفتي: المساكنة ليست إلا صورة مشوهة من الزنا «فيديو» - أخبار كلمتك

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مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا.. المفتي: المساكنة ليست إلا صورة مشوهة من الزنا «فيديو» - أخبار كلمتك

مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا.. المفتي: المساكنة ليست إلا صورة مشوهة من الزنا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - استنكر الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، مصطلح «المساكنة»، مؤكدا أن هذه «الممارسات ليست إلا صورة مشوهة من الزنا، الذي يعد سلوكًا شاذًا ومرفوضًا دينيًا وأخلاقيًا، ولا يمكن لعاقل أن يوافق عليه أو يبرره بأي حال من الأحوال».

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع على قناة الناس، أن الرجولة ليست في القوة الجسدية أو الحجم، بل في السلوك والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.

وأكد أن أي رجل عاقل أو أب مسؤول لا يمكن أن يقبل أو يسمح بأن يقوم أحد أفراد أسرته بمثل هذه الأفعال التي تتعارض مع القيم المجتمعية والدينية.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الزواج في الإسلام هو مؤسسة مقدسة تهدف إلى الاستمرارية والحفاظ على النوع البشري، وليس مجرد علاقة مؤقتة تنتهي بمرور الوقت، معتبرا هذه الدعوات بمثابة دعوة للإفلات من القيم والأخلاق، وتحويل الإنسان إلى كائن يسعى وراء شهواته بلا ضوابط.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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