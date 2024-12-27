الرياضة - 11:56 - رابط الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف «إمام ومدرس وخطيب» بالأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - وظائف وزارة الأوقاف 2024.. كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ وظائف وزارة الأوقاف 2024.

وأكد التنظيم والإدارة أن الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لعدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، متاح من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ويمكن الدخول على الموقع من خلال هذا الرابـــــــط.

موعد الامتحان الشفوي لـ وظائف وزارة الأوقاف 2024

كما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم الإعلان عن موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني.

وأضاف أن القبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

أوراق التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

- بيان حالة وظيفية للمتقدم يحتوي على (المؤهلات العلمية، الخبرة الزمنية، الدورات التدريبية، خطابات الشكر، والإنجازات).

- بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في مجال التخصص.

- اقتراحات المتقدم لتطوير الوحدة أو أنشطتها.

- عدد (7) صور شخصية حديثة للمتقدم مقاس (4*6).

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

و حدد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددا من المستندات الإضافية للمُتقدمين لشغل وظائف وزارة الأوقاف 2024 من خارج الوزارة وهي:

- أصل المؤهل العلمي.

- شهادة الميلاد.

- شهادة الخدمة العسكرية.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.