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كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

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كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:00 مساءً -  يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر إسناد مهمة حراسة المرمى فى مباراة إنبي المقبلة يوم الاثنين إلى مصطفى شوبير على حساب  محمد الشناوي الذي يميل الجهاز الفني إلى إراحته والاعتماد على شوبير فى المباراة القادمة فى ظل سياسة التدوير بين اللاعبين مع ضغط المباريات.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.


وفاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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