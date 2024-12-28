اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات لمواجهة منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - منتخب الناشئين، بدأ مسؤولو اتحاد الكرة في مخاطبة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، يطلب مواجهاتها وديا مع منتخب مصر مواليد 2008 خلال الفترة المقبلة، استعدادا لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في المغرب في شهر مارس المقبل.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظرائه في مالي والسنغال وبوركينافاسو وكوت ديفوار، وهي المنتخبات التي تأهلت بالفعل لبطولة أمم إفريقيا، من أجل مواجهاتها وديا خلال الفترة المقبلة، فيما تجنب الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس منتخبات الشمال الإفريقي، لاسيما أنه واجهها أكثر من مرة في دورة شمال إفريقيا، في حين يفضل مواجهة المدارس الإفريقية المختلفة لإكساب اللاعبين مزيد من الخبرات قبل النهائيات.

ومن جهة أخرى، حدد الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد أول معسكرات الفريق، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد معسكر منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

ووفقا للبرنامج الذي قدمه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين لمسئولي اتحاد الكرة، فإن الفريق سيبدأ تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بالدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير المقبل بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، اعتماد برنامج إعداد الفراعنة الصغار من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، حتى يبدأ اتصالاته للاتفاق على مباريات ودية يخوضها الفريق خلال معسكراته القادمة، التي تسبق مشاركته في أمم إفريقيا.

أحمد الكاس، كلمتك

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب

وبالتالي فإن الجهاز الفني يطمح في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية دولية، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

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