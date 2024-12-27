الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمصر، ليواصل الاستقرار الذي يشهده منذ أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 الآن عند مستوى 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

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سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 24

استقر سعر الذهب الآن عيار 24 اليوم في مصر عند 4274.25 جنيهًا للبيع، و4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3918 جنيهًا للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

استقر سعر الذهب الآن عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

استقر سعر الذهب الآن عيار 14 في السوق المحلي عند 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2137.25 جنيهًا للبيع، و2125.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب «وزن 8 جرامات»

سجل سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات نحو 29.920 جنيها، بما يعادل بالدولار نحو 588.19 دولار.

سعر نصف الجنيه الذهب «وزن 4 جرامات»

سجل سعر نصف الجنيه الذهب وزن 4 جرامات اليوم نحو 14.960 جنيها، بما يعادل بالدولار نحو 294.09 دولار.

سعر ربع الجنيه الذهب «وزن 2 جرام»

سجل سعر ربع الجنيه الذهب وزن 2 جرام اليوم في مصر نحو 7480 جنيها، بما يعادل بالدولار نحو 147.05 دولار.