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على أنغام أغنية زعلت، شاهد تفاعل الجمهور السعودي مع تامر حسني - أخبار كلمتك

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على أنغام أغنية زعلت، شاهد تفاعل الجمهور السعودي مع تامر حسني - أخبار كلمتك

على أنغام أغنية زعلت، شاهد تفاعل الجمهور السعودي مع تامر حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بالرياض في المملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

 

حفل تامر حسني في الرياض

وتألق الفنان تامر حسني خلال الحفل بعدد من أغانيه الشهيرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن أبرزهم أغنية ارجع لي وأغنية زعلت التي قدمها مع بهاء سلطان.

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

يذكر أن تامر حسني يحيي حفلًا مشتركًا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة 2025.

 وأعلنت الشركة المنظمة أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلى نحو 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

 

تامر حسني ورامي صبري

ومن ناحية أخرى، كان قد شوق الفنان تامر حسني جمهوره بكليب “ميتنسيش”، الذي يجمعه بالفنان رامي صبري، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع من الكليب وعلق عليه بكلمة “قريبًا ”.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر  لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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