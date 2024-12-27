مشاهير العرب - دنيا عبد العزيز تودع 2024 بجلسة تصوير لحملها «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث جلسة تصوير لها خلال فترة حملها، والتي تودع بها عام 2024.

وظهرت دنيا عبد العزيز، عبرحسابها الرسمي على «إنستجرام» بإطلالة بيضاء في الشهور الأخيرة لحملها، معقلة عليها قائلة: «أجمل ذكريات سنة 2024، كل سنة وانتم بخير».

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز هو مسلسل «المداح 4، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث المسلسل حول صابر المداح الذي بعد ساعات من ولادة طفله، يجد نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

أبطال مسلسل المداح 4

مسلسل «المداح 4 من بطولة حمادة هلال، محمد رياض، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز، ومن تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج

من هي دنيا عبد العزيز؟

ولدت دنيا عبد العزيز في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت.

عرضت الفنانة دلال عبد العزيز على والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، القيام بأداء دور صغير في فيلم «صراع الزوجات» للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي.

وتوالت الأعمال الفنية بعدها لتقدم فيلم «الجراج»، الذي كان بمثابة نقلة فنية لها، حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.