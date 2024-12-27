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مشاهير العرب - بأول أيام عرضه.. فيلم «بضع ساعات في يوم ما» يحقق هذا الرقم بشباك التذاكر | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بأول أيام عرضه.. فيلم «بضع ساعات في يوم ما» يحقق هذا الرقم بشباك التذاكر | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بأول أيام عرضه.. فيلم «بضع ساعات في يوم ما» يحقق هذا الرقم بشباك التذاكر | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - احتل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» المركز الثاني في حجم الإيرادات بأول 24 ساعة من انطلاقته بدور العرض السينمائية، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس الخميس أكثر من مليون و711 ألف جنيها، وذلك وسط منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة بهذا الموسم.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

أحداث فيلم بضع ساعات في يوما ما

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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