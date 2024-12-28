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مخاوف من موت آلاف النازحين في غزة تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة - أخبار كلمتك

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مخاوف من موت آلاف النازحين في غزة تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة - أخبار كلمتك

مخاوف من موت آلاف النازحين في غزة تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 مساءً -  قال مسؤولون فلسطينيون: "الاحتلال يتسبب بأزمة إنسانية مأساوية تهدد بموت آلاف النازحين في غزة بعد اهتراء 81% من خيامهم تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة"، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

البرد القارس يفاقم معاناة سكان غزة

 والبرد القارس يفاقم معاناة السكان في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي لكافة أرجاء القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نزوح ولجوء أغلب السكان إلى الخيم التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأضحى البرد أداة جديدة لقتل الفلسطينيين النازحين من منازلهم جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، خاصة مع الأيام الأولى لدخول فصل الشتاء، واشتداد الأجواء الباردة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.

 

نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة

وتسببت الحرب بنزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، ولجوئهم إلى المدارس والخيام التي يتم بناؤها من النايلون، والأقمشة المهترئة، والشوادر التي تدخل لغزة على شكل مساعدات إنسانية، ويعيش معظمهم بمنطقة المواصي القريبة من البحر.

 

وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين بغزة

وخلال الأيام الماضية أعلنت المصادر الطبية في غزة وفاة 5 أطفال جراء مضاعفات البرد الشديد في خيام النازحين، فيما اشتكى النازحون بالخيام من البرودة الشديدة التي يعانونها، خاصة خلال ساعات الليل، في ظل نقص الأغطية واحتياجات التدفئة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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