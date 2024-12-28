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اختتام عرض sale على مسرح السلام الليلة - أخبار كلمتك

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اختتام عرض sale على مسرح السلام الليلة - أخبار كلمتك

اختتام عرض sale على مسرح السلام الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - يختتم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ليالي العرض المسرحي " sale " مساء اليوم السبت، وذلك على المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

العرض المسرحي sale

العرض يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي  وضمن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التى أطلقها رئيس الوزراء في نوفمبر ٢٠٢٤ تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات". 

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 العرض ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضمن مبادرة توعية مبتكرة لتسليط الضوء علي مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما علي الفرد والأسرة والمجتمع.

مخرج عرض sale

وقال مخرج العرض عمرو حسن إن العرض المسرحى يتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور اجتماعي ونفسي ويركز على الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات وفي سابقة فنية جديدة يتم فيها استثمار طاقات المتعافين خريجي مبادرة العلاج بالعمل، في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي، وذلك لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع، وإعادة اكتساب الثقة في النفس.

فريق مسرحية sale 

  المسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان،  من بطولة الفنانين سامح حسين، عبدالمنعم رياض، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مصطفى، محمد مبروك، مع باقة من نجوم المسرح، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، مخرج منفذ أشرف عمرو، محمد شوقي، ومن إخراج عمرو حسن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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