الرياضة - 12:11 - مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.

وأكد المصدر، أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذي قام باختلاق الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.