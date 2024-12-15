أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:11 - إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:11 - إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس - أخبار كلمتك

ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس - أخبار كلمتك

فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي - أخبار كلمتك

فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة - أخبار كلمتك

اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - اليوم.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:51 صباحاً - تنظر محكمة جنح الجيزة اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي.

وقال المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، ان نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.

كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.

اقرأ أيضاً
تطورات جديدة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على 150 ألف ريال سعودي

الفنانة هالة صدقي تتقدم ببلاغ ضد مساعدتها.. اعرف التفاصيل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:11 - إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق