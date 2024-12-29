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رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي - أخبار كلمتك

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رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي - أخبار كلمتك

رئيس الإسماعيلي: لا نعترف بعقوبات لجنة المسابقات لأنها كيان غير شرعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:35 صباحاً - الإسماعيلي، قال نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، إن قرارات لجنة المسابقات الخاصة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، باطلة خاصة أنها صادرة عن كيان رابطة الأندية غير الموجودة بالنسبة لنا، حيث إننا لم ننتخب رابطة جديدة، موضحا أنه لم يدرك حتى الآن قرار اتحاد الكرة بشأن تصديق إيقاف القيد للنادي، بسبب قضية النجوم.

لا يمكن تقبل العقوبات في الوقت الحالي

وأضاف أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية: "كان من الممكن إعلان العقوبات في موعدها وكان من الممكن أن يتعامل النادي مع الأزمة في وقتها ولكن ظهر العقوبات في الوقت الحالي صعب للغاية، والتعامل مع الأزمات في الوقت الحالي صعب للغاية".

وتابع: "غير مقبول قرارات اتحاد الكرة المصري اليوم، لأن العقوبات كانت وقت المجلس السابق، وكان هناك كمين من الاتحاد السابق للمجلس الحالي، والاتحاد الأصلي لم يعلن عن العقوبات في وقتها".

لماذا تأخرت العقوبات في درج جمال علام

وزاد: "سيتم الطعن على جميع القرارات في الفترة المقبلة، والسؤال لجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري عن أسباب تواجد العقوبات في الدرج، وسنتعامل مع الأمر كأننا لم نرى أي عقوبات، وسيكون هناك إجراءات قانونية بعد قرارات اليوم".

محضر إجتماع لجنة الانضباط

واستكمل: "سنطلب محضر اجتماع لجنة الانضباط ونعرض موعد صدور القرارات، ونسير بخطى ثابتة لإلغاء وقف القيد في الفترة المقبلة وخلال 48 ساعة سنقوم بحل الأزمة، وكان هناك تواصل واجتماع مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لحل الأزمة معهم ولكن الطلبات صعبة للغاية".

وواصل:  اتحاد الكرة المصري بيعطي هدية جديدة لنادي النجوم للضغط على الإسماعيلي، ومن الممكن أن يكون فتح القيد من الاتحاد الدولي وأن يكون مغلق من الاتحاد المصري لكرة القدم، ولدينا فريق قانوني لمتابعة الأمور في الفترة المقبلة".

واختتم: "نرفض طريقة التعامل مع الأندية في الفترة الحالية، وننتظر قرار فيفا برفع القيد خلال الفترة المقبلة، وعقوبات الجولة السادسة هزلية من جانب لجنة المسابقات، وهناك نية لحرمان جماهير الإسماعيلي مثل العام الماضي، ويتم اختيار مباريات محددة لمنع النادي من جماهيره".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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