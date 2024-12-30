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أحمد عدوية يشيد بموهبة ابنه محمد: "بحاته" صادقة وما بيقلدش حد (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد عدوية يشيد بموهبة ابنه محمد: "بحاته" صادقة وما بيقلدش حد (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد عدوية يشيد بموهبة ابنه محمد: "بحاته" صادقة وما بيقلدش حد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:57 مساءً - يعد الفنان الراحل أحمد عدوية رمزًا للأغنية الشعبية المصرية، فمن خلال صوته المميز وأسلوبه الخاص، استطاع أن يحقق شهرة واسعة وقدم العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري، وبالرغم من الرحيل الذي بث الحزن في قلوب محبيه إلا أنه يظل خالدًا بأعماله وكذلك من خلال ابنه محمد الذي قرر أن يسلك طريق والده ويدخل عالم الغناء بموهبته المميزة ليصبح أحد نجوم الغناء في مصر.

ولقد وصف أحمد عدوية ابنه محمد بأن جمال صوته يتركز في أنه صادق و"بحاته" صادقة، وأشار في لقاء نادر له  مع الإعلامي مفيد فوزي في برنامج “مفاتيح” أن ما يميز ابنه محمد أنه “ ما بيقلدش حد.. وما بيغنيش لحد”، وأضاف  لكنه “ بيحب أبيه وبيقلد أبيه" ولكن في بعض الأوقات يخرج عن "جلباب أبيه"، وأكد أحمد عدوية أن ابنه لا يسير في المسار ذاته الذي سلكه، مؤكدًا أن محمد لون وهو لون آخر.

ولقد تعاون الفنان الراحل أحمد عدوية مع ابنه الفنان محمد عدوية في أغنية “في المولد” كما أنهما تعاونا معًا ومع الفنان محمد رمضان في أغنية على وضعنا.

الفنان أحمد عدوية 

وأعلن الفنان ياسر عدوية نجل شقيق المطرب أحمد عدوية أمس الأحد عن وفاة عمه، حيث أكد في تصريح خاص لكلمتك رحيل“أحمد عدوية”، عن عمر يناهز 79 عاما ً.

ويعتبر الفنان أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. 

قام أيضًا "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه  مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ والأديب العالمي نجيب محفوظ.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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