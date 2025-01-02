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إصدار جديد لـ عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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إصدار جديد لـ عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

إصدار جديد لـ عمر طاهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:45 مساءً - يستعد الكاتب الساخر عمر طاهر لتقديم إصدار أدبي جديد سيتم طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير.

إصدار جديد لـ عمر طاهر 

ويأتي إصدار عمر طاهر الجديد معنونا بــ “أخوية الطبقة المتوسطة فى وداع الأربعينيات” وبتصميم الغلاف لـ وليد طاهر.. ويقول “طاهر ” عن الإصدار: الكتاب ده كان المفروض يصدر في أول ديسمبر 24 بس بعد مشاورات مع دار النشر قررنا إنه من الأفضل ينزل مع معرض الكتاب.

قاعد جنب أبويا في سريره باقول له نازل لي كتاب جديد في المعرض وكاتب فيه فصل كامل عنك، سألني كاتب إيه؟، وعلى غير عادتي في 25 كتاب سابقين ولأول مرة أقول له أقراهولك؟ هز راسه بحماس موافق، جبت البروفة وقرأت واستمتعت بمتابعة رد فعله مع كل سطر وبصعوبة النطق اللي كانت مصاحباه آخر أيامه قال لي عظمة جدا وسابنا بعدها بأيام.
 

متابعًا: في الفصل اللي في الكتاب ب اتكلم عن دور أبويا كمنقذ في حياتي، وكالعادة انقذني بسؤاله عن اللي كاتبه واستماعه ليه وسعادة ما اترسمت على وجهه المرهق قدر ينقذني من أني أكره الكتاب ونفسي وحماقتي ودار النشر ومعرض الكتاب لإني أجلت إصدار عمل فيه شهادة ماكنتش هاسامح نفسي لو سابنا ومشي من غير ما يقرأها أو يسمعها.
 

الكاتب الساخر عمر طاهر

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

 

و كتب للسينما عدة أفلام من بينها: «طير إنت»، و«يوم مالوش لازمة»، و«كابتن مصر». 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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