نتائج مباريات الجولة الـ 13 لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:45 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 13 من مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة”، والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

نتائج مباريات في الجولة الـ 13 للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

دمياط ضد دكرنس 1ـ2

صيد المحلة ضد بايونيرز 1ـ0

بيلا ضد القزازين 1ـ0

المالية ضد كفر الشيخ 1ـ 0

بلقاس ضد تلا 1ـ2

نبروة ضد بني عبيد 0ـ0

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 13 للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

دلفي ضد الهلال 1ـ0

دمنهور ضد الزهور 4ـ1

المجد ضد مركز شباب كوم حمادة ( غدا الجمعة )

الجزيرة ضد أصحاب الجياد ( السبت المقبل )

الحمام ضد طلائع الأسطول ( 12 يناير)

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي (باي)

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح (باي)

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0

بايونيرز ضد القزازين 0-0

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد السكندري ضد الحمام 1-3

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي )

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1

بني عبيد ضد القزازين 1-3

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1

المجموعة السادسة

الأولمبي ضد الهلال ( تم احتساب فوز الهلال 2-0 )

دمنهور ضد الحمام 2-0

أصحاب الجياد ضد الزهور 5-3

الجزيرة ضد كوم حمادة 1-2

المجد ضد دلفي 0-1

طلائع الأسطول ( باي )

نتائج مباريات الجولة السادسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد مالية كفر الزيات 0-3

ميجا سبورت ضد دمياط 1-0

اتحاد نبروه ضد بيلا 1-0

تلا ضد صيد المحلة 0-0

كفر الشيخ ضد بايونيرز 3-1

دكرنس ضد مركز شباب القزازين 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد المجد السكندري 0-1

دلفي ضد ألعاب دمنهور 0-0

الحمام ضد الأولمبي 0-4

الهلال بالضبعة ضد الجزيرة بمطروح 1-0

مركز شباب كوم حمادة ضد اصحاب الجياد 0-1

الزهور بمطروح ( باي )

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مركز شباب القزازين (ألغيت بسبب تعرض أحد لاعبي كفر الشيخ لبلع لسانه).

صيد المحلة ضد نبروه 0-2

بايونيرز ضد تلا 1-1

بيلا ضد ميجا سبورت 1-2

دمياط ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد بني عبيد 1-0

المجموعة السادسة

الزهور ضد طلائع الأسطول 1-1

العاب دمنهور ضد المجد 0-1

الأولمبي ضد دلفي 2-1

الجزيرة ضد الحمام 0-3

أصحاب الجياد ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الثامنة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد دمياط 3ـ0

مالية كفر الزيات ضد بيلا 2ـ2

ميجا سبورت ضد صيد المحلة 3ـ0

نبروة ضد بايونيرز 0ـ1

مركز شباب تلا ضد القزازين 0ـ0

كفر الشيخ ضد دكرنس (مؤجلة)

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد ألعاب دمنهور 1ـ2

دلفي ضد الجزيرة 2ـ0

الحمام ضد أصحاب الجياد 1ـ1

كوم حمادة ضد الزهور 2ـ0

الأولمبي ضد المجد 2-0

نتائج مباريات الجولة التاسعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد كفر الشيخ 1ـ1

دمياط ضد بيلا 0-3

مالية كفر الزيات ضد صيد المحلة 0-0

بايونيرز ضد ميجا سبورت 1-1

نبروه ضد القزازين 2-1

تلا ضد دكرنس 1-2

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد دلفي 1-3

كوم حمادة ضد طلائع الأسطول 2ـ0

الأولمبي ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد ضد الجزيرة 2ـ0

الهلال ضد الزهور 6ـ0

نتائج مباريات الجولة العاشرة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد بيلا 1ـ1

دمياط ضد صيد المحلة 0ـ1

مالية كفر الزيات ضد بايونيرز 1ـ0

القزازين ضد ميجا سبورت 1-0

نبروه ضد دكرنس 0ـ0

تلا ضد كفر الشيخ 0ـ0

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد المجد 1-0

الأولمبي ضد طلائع الأسطول 1ـ1

الجزيرة ضد ألعاب دمنهور 0-3

الحمام ضد الزهور 1ـ0

كوم حماده ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الـ 11 لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد نبروه 1-1

دكرنس ضد ميجا سبورت 1-1

القزازين ضد مالية كفر الزيات 1-1

بايونيرز ضد دمياط 3-1

صيد المحلة ضد بيلا 1-1

بني عبيد ضد مركز شباب تلا

المجموعة السادسة

الأولمبي ضد الجزيرة 1-1

اصحاب الجياد ضد العاب دمنهور 1-1

الزهور ضد دلفي 0-0

مركز شباب كوم حماده ضد الحمام 0-1

طلائع الاسطول ضد الهلال 3-1

نتائج مباريات في الجولة الـ 12 للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

بني عبيد ضد الصيد 2-1

كفر الشيخ ضد بلقاس 0-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

بايونيرز ضد بيلا 0-0

شباب تلا ضد نبروه 2-2

القزازين ضد دمياط 3-0

المجموعة السادسة

الهلال ضد الحمام 1-0

أصحاب الجياد ضد الأولمبي 0-1

الزهور ضد المجد 0-1

مركز شباب كوم حماده ضد دلفي 0-3

طلائع الاسطول ضد الجزيرة 3-0

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