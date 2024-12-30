هارفي إليوت: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - أكد هارفي إليوت، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على أمنيته ببقاء الدولي المصري محمد صلاح، ضمن صفوف الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

وقال إليوت في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبيندنت" البريطانية: "محمد صلاح لم يتغير، فقد اعتاد التألق وبلوغ مستوى أفضل مع كل موسم".

وأضاف: "عندما يحاول البعض التقليل منه، يعود ويظهر للعالم ما يمكنه فعله، هذا هو صلاح منذ أن رأيته في اليوم الأول لي مع ليفربول".

وتابع: "نحن اللاعبون الذين نلعب حوله، نراه كل يوم في التدريبات ويدهشنا بمدى الجدية في العمل".

وأكمل: "بالنسبة لي، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل حاليًا".

وواصل: "أتمنى أن نتمكن من الاحتفاظ به في ليفربول لفترة أطول قليلًا، وأن يواصل الأداء الممتع بالطريقة التي يقدمها ويستفيد منها الفريق في كل مباراة".

وختم: "لا أعرف كيف يمكنه القيام بذلك، وأعتقد أننا لو عرفنا سر تألق صلاح لكنا جميعًا متشابهين، لكنه رياضي ولاعب كرة قدم مذهل، وشخص مذهل أيضا".

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