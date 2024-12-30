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ألحان الراحل محمد النادي، رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة حياتي الحلوة (فيديو) - أخبار كلمتك

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ألحان الراحل محمد النادي، رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة حياتي الحلوة (فيديو) - أخبار كلمتك

ألحان الراحل محمد النادي، رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة حياتي الحلوة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - طرح النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة” وذلك مع قرب انطلاق العام الجديد 2025. 

أغنية حياتي الحلوة 

أغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023. 

كلمات أغنية حياتي الحلوة 

وتقول كلمات الأغنية: “أنا اتغيرت على إيدك أنا بقيت حد تاني بجد.. واللي عملته يا حبيبي معملوش قبل منك حد سنين من عمري أنا فاتوا.. ماكنتش حاسس إني بعيش.. وجيت في ثواني خليتني.. بقيت أسعد واحد على الأرض.. حياتي الحلوة دي.. أنت السبب فيها.. وراحة قلبي مديونلك كمان بيها.. ولو في حاجة تستاهل أعيش ليها تبقى أنت.. بقيت يا حبيبي أغلى عليا من روحي.. ولو مجروح وشوفتك بانسى أنا جروحي”. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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