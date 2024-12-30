كامل الوزير: الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وبيدينا حلول خارج الصندوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:"منعنا الاتجار والسمسرة في الأراضي ، ونتصدى لتلك التجارة غير المشروعة بقوة، ومفيش تسقيع للأرض تاني ووضعنا قوانين رادعة".



توفير فاتورة استيراد السيارات

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"كنا بنستورد 400 إلي 500 ألف سيارة في 2023 و2022، أي حوالي 2.5 مليار دولار بيضيعوا في استيراد العربيات سنويا، احنا دلوقتي عندنا تجميع محلي للسيارات نيسان ومرسيدس، وسنعمل على توطين صناعة السيارات في مصر لتوفير فاتورة استيراد السيارات، وبدأنا نعتمد على السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على البنزين والحفاظ على البيئة".

تواصل السيسي مع كامل الوزير



وأكد:"الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وربنا يعطيه الصحة وطول العمر ويكلمني عملت كام مصنع النهارده وحليت مشكلة كام مصنع النهارده، وبيدينا حلول خارج الصندوق، ودي الحقيقة حتى لو قالوا عليا بتطبل للرئيس فأقول لهم أيوه بطبل".

تشجيع السيسي للصناعة

وأشار:"اليوم الرئيس السيسي كلمني وقال لي الشركة الفلانية قطاع خاص، وعايزة تعمل مصنع ونعطيله المبنى وأجور العاملين سنة واتنين وتلاتة بس يجي يشتغل أهلا وسهلا، و\

محدش يحمل الرئيس اكتر مما هو فيه، الله يعينه على اللي هو فيه، ودايما يقول لنا ادرسوا، ولكنه بيدخل في كافة التفاصيل مع كل اللى بيعمل في مصر".

ثمار النهضة الصناعية

وأكد:"2025 عام نهوض الصناعة المصرية وبداية حل مشاكل الصناعة المصرية، وسنجني ثمار الصناعة في 2026".

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