اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:01 صباحاً - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى اتاحة خدمة تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بـالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م، حتى اليوم الخميس 2 يناير 2025 وذلك بعد الفترة حيث كان مقرر لها الانتهاء يوم 26 ديسمبر الماضى وتم المد حتى اليوم الخميس لاستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعى هذا العام 3 مستويات لحجاج الجمعيات الأهلية بسعر المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والإقامة بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكى والمستوى الثانى بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكى والمستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكى وأن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التى ستقوم بنقل الحجاج و من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء فى الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء فى الذهاب أو العودة.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

المستوى الأول: إقامة في فنادق خمس نجوم بالقرب من ساحة الحرم المكي، بتكلفة 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: إقامة في فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي، بتكلفة 268 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: إقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 متر عن الحرم المكي، بتكلفة 240 ألف جنيه شامل الوجبات.