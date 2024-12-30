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إليسا: أعمال عدوية مستمرة في ذاكرتنا جيلا بعد آخر - أخبار كلمتك

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إليسا: أعمال عدوية مستمرة في ذاكرتنا جيلا بعد آخر - أخبار كلمتك

إليسا: أعمال عدوية مستمرة في ذاكرتنا جيلا بعد آخر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - نعت المطربة اللبنانية إليسا المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي رحل عن دنيانا عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: #أحمد_عدوية خسارة كبيرة للفن الشعبي بمصر وبالعالم العربي وبصمته رح تبقى بأعماله اللي ما بتموت ورح تستمر بذاكرتنا من جيل لجيل. ألف رحمة لروحه.

عزاء أحمد عدوية

وتستقبل أسرة الفنان أحمد عدوية، العزاء، الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث شيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم عبدالباسط حمودة، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، وحمادة هلال ومحمود الليثي، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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