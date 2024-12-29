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الرياضة - 05:41 - بارد نهار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:41 - بارد نهار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - بارد نهار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:41 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، باردا نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء.

وفيما يتعلق بـ الظواهر الجوية، وفقا لـ طقس اليوم فهناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقا لـ طقس اليوم فتكون معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.5 ) متر واتجاه الرياح: جنوبية غربية:شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من ( 1.5 - 2 ) متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 08

6 أكتوبر 18 08

بنها 17 10

دمنهور 17 09

وادى النطرون 18 08

كفر الشيخ 17 09

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 09

دمياط 18 11

بورسعيد 18 11

الاسماعيلية 19 09

السويس 18 09

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 20 09

نخل 17 01

كاترين 11 02-

الطور 21 09

طابا 17 06

شرم الشيخ 22 14

الاسكندرية 17 10

العلمين 16 08

مطروح 17 09

السلوم 15 08

سيوة 16 05

رأس غارب 22 11

الغردقة 23 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 24 16

حلايب 22 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 18 05

بني سويف 18 04

المنيا 18 05

أسيوط 18 04

سوهاج 19 06

قنا 20 06

الأقصر 21 07

أسوان 21 09

الوادى الجديد 20 04

أبوسمبل 21 09

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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