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الرياضة - 06:16 - أبرزها ليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:16 - أبرزها ليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - أبرزها ليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:16 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 29-12-2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهتا ليفربول مع مضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وميلان مع روما في الدوري الإيطالي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × مانشستر سيتي - الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2.

إيفرتون × نوتينجهام فورست - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 3.

فولهام × بورنموث - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5.

وست هام يونايتد × ليفربول - السابعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي × فينيزيا - الرابعة عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس × فيورنتينا - السابعة مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان × روما - العاشرة إلا الربع مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود × طلائع الجيش - الخامسة مساء

الزمالك × الاتحاد السكندري - الثامنة مساء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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