الرياضة - 06:16 - أبرزها ليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:16 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 29-12-2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهتا ليفربول مع مضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وميلان مع روما في الدوري الإيطالي.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × مانشستر سيتي - الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2.

إيفرتون × نوتينجهام فورست - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 3.

فولهام × بورنموث - الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5.

وست هام يونايتد × ليفربول - السابعة والربع مساء - على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي × فينيزيا - الرابعة عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس × فيورنتينا - السابعة مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان × روما - العاشرة إلا الربع مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود × طلائع الجيش - الخامسة مساء

الزمالك × الاتحاد السكندري - الثامنة مساء.